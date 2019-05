Charles Binamé: le son du silence

« J'ai deux façons de trouver des idées, dit Charles Binamé. La première est de m'isoler ici et de descendre dans une bulle, comme si c'était au fond de la mer. Je m'occupe d'abord l'esprit avec de petits riens. Je découpe des choses. Je dessine, pour me mettre en état. Et lorsque je suis rendu au bon endroit, les choses viennent. »

Le réalisateur d'Eldorado, de Séraphin et de Maurice Richard a acheté une ancienne maison de ferme il y a 14 ans et y passe la moitié de son temps avec sa conjointe. Un an après l'achat, il a construit ce bureau. Une annexe aérée et lumineuse, au plafond haut et dans laquelle le bois a la part belle. De trois côtés, les fenêtres s'ouvrent sur l'horizon. C'est là qu'il « descend », comme il se plaît à le dire.

Sa deuxième façon de s'inspirer ? Marcher seul et longtemps sur les routes peu achalandées de son village, Frelighsburg. Les idées surgissent avec l'addition des pas. « Je ne fais pas un travail conscient de les chercher. Elles viennent. »

L'homme affectionne les rituels. En plus de se mettre en état à chaque séance de travail, il reconfigure son bureau en fonction d'un nouveau projet. Pour Carmen, sa table de travail donne vers l'est, paysage émaillé de vastes champs et des premiers reliefs de l'Estrie. « Je ne sais pas si c'est feng shui, mais ça marche pour moi », dit Binamé entre deux gorgées de tisane à la fleur d'hibiscus.