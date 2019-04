P!nk: sans grand risque ni faux pas ★★★ ½

P!nk, anti-midinette par excellence et porte-étendard de la pop « badass », a créé la surprise en février en annonçant un successeur au récent Beautiful Trauma, défendu par le tube planétaire What About Us.

Avant même la sortie de Hurts 2B Human, P!nk pouvait pavoiser, portée par le single Walk Me Home, une power ballad rythmée par la batterie et cimentée par un choeur épique que n'aurait pas renié Mumford & Sons.

Allait s'ensuivre le simple Hustle, pièce d'ouverture entraînante au groove cinématographique. « Don't fuck with me, and don't hustle me », répète la chanteuse, réponse bien involontaire à la tribune de Catherine Deneuve sur la « liberté d'importuner ». À l'image de ce simple produit par Jorgen Odegard et coécrit par Dan Reynold (Imagine Dragons), l'album a mobilisé une armée de collaborateurs abonnés aux palmarès, notamment les producteurs Max Martin et Greg Kurstin.

De manière plus frontale, Khalid insuffle son R&B larmoyant à la pièce-titre, le groupe électro Cash Cash convie P!nk à un défoulement EDM sur Can We Pretend - « Can we pretend that we both like the president » -, tandis que la vedette country Chris Stapleton prête sa voix flambée au whisky le temps d'une ballade au piano. C'est toutefois les harmonies puissantes soutenues par Wribel et le refrain « vocodeurisé » un rien racoleur de 90 Days qui risquent d'inonder les fréquences radio quelque part entre les 90 et 100 MHz.

Ajoutons à ces invités de marque les contributions de Sia (Courage) et de Beck (Could We Have It All) à l'écriture...