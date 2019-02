 Des comportements inappropriés reprochés à Ryan Adams 

Selon un article du New York Times, sept femmes soutiennent que l'auteur-compositeur-interprète Ryan Adams a offert de les aider dans leur carrière musicale, avant que le sujet ne tourne autour de la sexualité. Il serait parfois devenu émotif et injurieux.

Associated Press New York

Ryan Adams a sorti son premier album en 2000 et a été nommé sept fois aux Grammy Awards. Il a notamment repris l'album 1989 de Taylor Swift, gagnant d'un Grammy, en 2015. Il a également travaillé en tant que réalisateur pour des artistes tels que Willie Nelson et Jenny Lewis.

Le mois dernier, Ryan Adams s'est produit lors d'un concert en hommage au défunt chanteur de rock alternatif Chris Cornell.

Ava relate que l'artiste lui a constamment posé des questions sur son âge pendant les neuf mois où ils ont échangé des textos. Selon le reportage, elle ne lui aurait jamais montré aucune pièce d'identité, et il aurait utilisé des noms d'animaux pour parler des parties du corps de la mineure.

«Si les gens savaient, ils diraient que je suis comme R Kelley [sic] lol», lui a-t-il écrit par texto en novembre 2014, alors qu'il avait 40 ans et qu'elle en avait 16. R. Kelly a été accusé d'inconduite sexuelle avec des femmes et des filles, mais a nié les allégations.

«M. Adams nie sans équivoque s'être engagé dans des communications sexuelles en ligne inappropriées avec une personne qu'il savait être mineure », a riposté Andrew B. Brettler, l'avocat d'Adam, au Times.

Les chanteuses Phoebe Bridgers et Courtney Jaye ont aussi indiqué que Ryan Adams s'était comporté de manière inappropriée au cours de leurs relations.

Mandy Moore, l'une des vedettes de la série télévisée This Is Us, avait percé la scène musicale en tant que chanteuse adolescente à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle a affirmé que son ex-mari a freiné sa carrière musicale et lui avait dit : «Tu n'es pas une vraie musicienne, car tu ne joues pas d'un instrument.»

«Sa personnalité contrôlante a essentiellement bloqué ma capacité à établir de nouvelles relations dans l'industrie au cours d'une période très cruciale et potentiellement lucrative - soit du milieu à la fin de la vingtaine», a ajouté l'actrice au New York Times.