 Le Polar Music Prize décerné à Grandmaster Flash 

Le prix a également distingué cette année la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter et la fondation américaine Playing for Change. Les lauréats recevront chacun un million de couronnes suédoises (108 000 dollars) lors d'un gala prévu le 11 juin à Stockholm en présence du roi Carl XVI Gustaf.

Grandmaster Flash, de son vrai nom Joseph Saddler et aujourd'hui âgé de 60 ans, avait formé dans les années 1970 avec cinq rappeurs, dans le quartier new-yorkais du Bronx, un groupe considéré comme un pionnier du rap.

Son morceau culte The Message, sorti en 1982, a été placé au 51e rang du classement des 500 meilleurs chansons de l'histoire établi par le magazine Rolling Stone.

Ce morceau est le premier succès de l'histoire du rap à avoir dépeint sans concession les dures conditions de vie dans les ghettos new-yorkais du début des années 1980, à une époque où le hip-hop était simplement une musique festive de soirée.

«Grandmaster Flash est un expert et un virtuose qui a démontré que les platines et les tables de mixage pouvaient être des instruments de musique», a observé le jury. «Ses aventures aux platines - ses Adventures of the Wheels of Steel (le premier morceau de scratch en 1981, NDLR) - ont changé le cours de la musique populaire».

Grandmaster Flash and the Furious Five a été en 2007 le premier groupe de rap à avoir obtenu l'honneur d'entrer au prestigieux Rock'n Roll Hall of Fame.

Recevoir le Polar Music Prize est «un tel honneur, parce que très souvent dans notre culture ce que nous faisons en tant que DJ est négligé», s'est félicité Grandmaster Flash dans un communiqué.

Parallèlement, Playing for Change a été distingué pour son action d'éducation musicale et artistique auprès des enfants défavorisés dans le monde.

Avec 15 écoles de musique ou programmes d'enseignement musical dans le monde, ce mouvement a «eu un impact sur la vie de plus de 15 000 enfants et des communautés qui les entourent», a souligné le jury. Playing For Change «montre comment la musique peut servir à inspirer, construire des ponts entre les personnes, créer un changement positif et les conditions de la paix».