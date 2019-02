 Kacey Musgraves remporte le Grammy de l'album de l'année 

Dua Lipa a été nommée révélation de l'année et Cardi B est entrée dans l'histoire en tant que première femme à remporter le trophée du meilleur album de rap.

Le premier trophée de la soirée avait été remis au duo formé de Lady Gaga et de Bradley Cooper. La chanson Shallow extraite du film A Star Is Born a été récompensée dans la catégorie «performance vocale pop par un duo/groupe». La chanteuse semblait très émue en montant sur la scène pour venir chercher son prix.

La chanson de Childish Gambino - le nom de scène de l'acteur Donald Glover (Atlanta) - parle de la violence des armes, du grand nombre de fusillades de masse aux États-Unis et de la discrimination contre les Afro-Américains. Glover l'a composée avec Ludwig Göransson et Jeffery Lamar Williams. Glover n'était pas présent pour venir chercher ses prix.

This Is America a été choisie la chanson de l'année ainsi que l'enregistrement de l'année.

La chanteuse a reçu le plus grand honneur de la soirée pour l'album Golden Hour, qui a aussi été désigné meilleur album country.

Le chanteur torontois Daniel Caesar a reçu le premier Grammy de sa carrière dans la catégorie «meilleure performance en R&B» pour la chanson Best Part. Il partage cet honneur avec la chanteuse H. E. R. (Gabriella Wilson).

Plus tôt, des artistes canadiens ont été récompensés lors du gala «hors d'onde» des Grammy présenté en après-midi.

Camila Cabello a ensuite présenté le premier numéro musical, entonnant son succès Havana dans une scène voulant rappeler les rues cubaines. Plusieurs artistes sont venus la rejoindre : Young Thug, Ricky Martin et J Balvin.

L'arrivée de l'ancienne première dame a soulevé la foule, encore plus que les vedettes qui l'ont précédée. M me Obama a raconté comment les albums de la maison Motown l'avaient aidée au cours de sa jeunesse à Chicago.

Le gala était animé par Alicia Keys. D'entrée de jeu, elle a invité Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez et Michelle Obama à venir expliquer ce que la musique signifiait pour chacune d'elles.

La rappeuse a gagné pour son album Invasion of Privacy.

Le producteur Greg Wells, originaire de Peterborough, en Ontario, a été honoré pour sa collaboration à la bande originale du film The Greatest Showman. Il faisait partie de l'équipe de musiciens ayant choisi les chansons que l'on retrouve dans le biopic sur P. T. Barnum mettant en vedette Hugh Jackman.

Le quatuor Opium Moon, dont fait partie la violoniste canado-américaine Lili Haydn, a été récompensé dans la catégorie «album de musique nouvel âge de l'année» pour son disque éponyme.

Le pianiste québécois Marc-André Hamelin et son collègue Leif Ove Andsnes - en nomination dans la catégorie «musique de chambre ou petit ensemble» pour leur interprétation à deux pianos du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky - sont revenus bredouilles. On leur a préféré la chanteuse Laurie Anderson et le quatuor Knonos.

Le pré-gala était animé par Shaggy. Le chanteur jamaïcain a remarqué la froide température sévissant en Californie. «J'ai tenté de vous apporter de l'air chaud, mais j'ai échoué», a-t-il lancé aux convives.