 Des Canadiens récompensés au pré-gala des Grammy 

Ainsi, le violoniste manitobain James Ehnes s'est vu décerner le Grammy remis au meilleur album classique par un soliste. La pièce qu'il a interprétée, le Concerto pour violon d'Aaron Jay Kernis, a aussi obtenu le Grammy pour la meilleure composition contemporaine.

Le chanteur torontois Daniel Caesar a reçu le premier Grammy de sa carrière dans la catégorie «meilleure performance en R&B» pour la chanson Best Part. Il partage cet honneur avec la chanteuse H. E. R. (Gabriella Wilson).

Le directeur artistique montréalais Willo Perron a remporté un Grammy dans la catégorie «plus belle présentation» pour l'album de la chanteuse St. Vincent Masseduction.

Le producteur Greg Wells, originaire de Peterborough, en Ontario, a été honoré pour sa collaboration à la bande originale du film The Greatest Showman. Il faisait partie de l'équipe de musiciens ayant choisi les chansons que l'on retrouve dans le biopic sur P.T. Barnum mettant en vedette Hugh Jackman.

Le quatuor Opium Moon, dont fait partie la violoniste canado-américaine Lili Haydn, a été récompensé dans la catégorie «album de musique nouvel âge de l'année» pour leur disque éponyme.

Le pianiste québécois Marc-André Hamelin et son collègue Leif Ove Andsnes - en nomination dans la catégorie «musique de chambre ou petit ensemble» pour leur interprétation à deux pianos du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky- sont revenus bredouilles. On leur a préféré la chanteuse Laurie Anderson et le quatuor Knonos.

Le pré-gala était animé par Shaggy. Le chanteur jamaïcain a remarqué la froide température sévissant en Californie. «J'ai tenté de vous apporter de l'air chaud, mais j'ai échoué», a-t-il lancé aux convives.

La principale cérémonie s'amorcera dimanche soir à 20h sur les ondes de CBS.