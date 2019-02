Soirée Leonard Cohen au Lion d'or

À cette occasion, les chanteurs et musiciens Patrizia Ames (voix), Richard Bull (voix, guitare), Éric Senécal (piano) et Mathieu Deschenaux (contrebasse) comptent offrir un spectacle «tout en tendresse et volupté empreint de sensualité et de rédemption».

Billets en vente à la porte ou par internet.

http://cabaretliondor.com/evenement/songs-from-cohen/