Trois nominations aux Juno pour Hubert Lenoir

Non seulement il figure dans la catégorie Album de l'année francophone aux côtés de Coeur de Pirate, Loud, Philippe Brach et Tire le coyote, mais son disque Darlène se retrouve aussi dans la catégorie Album pop de l'année, avec entre autres Shawn Mendes et le duo électro québécois Chromeo (qui figure aussi dans la catégorie Groupe de l'année), ainsi que dans la prestigieuse catégorie Album de l'année avec Jann Arden, Shawn Mendes, The Weeknd et Three Days Grace.

On retrouve aussi quelques autres Québécois parmi les finalistes des différentes catégories: la chanteuse de Québec Gabrielle Shonk (Album adulte alternatif), Elisapie (Indigenious music), le duo Milk and Bone (Album électronique), Voivod (Album metal), ainsi que l'OSM, Charles-Richard Hamelin et Louis Lortie dans les catégories classiques.

Le gala des Juno aura lieu le 17 mars et sera diffusé en direct à la CBC.