Le chihuahua de Mara Tremblay en vinyle

Pour souligner l'événement, la maison de disques Audiogram a annoncé une nouvelle parution en format vinyle.

Mara Tremblay en profitera pour faire un lancement public à L'Esco le 6 février, et elle invitera sur scène des interprètes qui ont l'âge de son disque pour chanter avec elle.

Comme la chanteuse a le sens de la famille, on retrouvera sur scène ses deux fils - Victor Tremblay-Desrosiers et Edouard Tremblay-Grenier -, sa «nièce de coeur» Laurence-Anne Charest-Gagné et Gab Bouchard, le fils du batteur Pierre Bouchard, qui avait joué sur l'album à l'époque. - Josée Lapointe