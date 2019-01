Bryan Adams en duo avec Jennifer Lopez

L'auteur et interprète canadien a annoncé jeudi qu'il avait recruté Ed Sheeran et Jennifer Lopez pour participer à son 14e album, Shine a Light, qui sortira le 1er mars.

Ed Sheeran a coécrit la chanson-titre de l'album, qui a été lancée jeudi sur les services de musique en continu, mais l'interprète britannique de Shape of You n'y chante pas.

Adams raconte que les deux hommes se sont rencontrés lors d'un concert de Sheeran à Dublin et qu'ils sont restés en contact par la suite. Le Canadien explique qu'il a un jour envoyé à Sheeran le refrain d'une chanson intitulée Shine a Light, lui demandant s'il envisageait une collaboration pour l'écriture. Sheeran a répondu en envoyant à Adams quelques couplets, qui se sont retrouvés dans la version finale de la chanson.

Adams a également enregistré un duo avec Jennifer Lopez intitulé That's How Strong Our Love Is.

Le Canadien a récemment coécrit des chansons pour la comédie musicale de Broadway Pretty Woman, et il doit amorcer une tournée mondiale à Belfast le 25 février, après neuf spectacles donnés au Canada au cours des prochaines semaines. Bryan Adams sera notamment à Québec le 25 janvier et à Montréal le lendemain, ensuite à Moncton le 22.

L'album Shine a Light sera produit en deux versions, chacune avec une pièce exclusive. La première version inclura la chanson The Last Night on Earth et sera disponible sur les services de musique en continu, les CD et les cassettes. Dans une édition vinyle, cette chanson sera remplacée par Hear You Knockin'.