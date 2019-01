Keith Richards réédite l'album Talk is Cheap

Associated Press New York

Keith Richards avait initialement lancé Talk Is Cheap en 1988. Une nouvelle version sera disponible à compter du 29 mars. L'album comprendra six titres bonus et sera disponible en format numérique, sur CD, sur vinyle et en coffret.

Le coffret inclura des photos inédites, un livre de 80 pages et des articles rares, notamment des feuilles de paroles, des affiches et un plectre.

Talk Is Cheap comprend des collaborations avec Maceo Parker, Patti Scialfa, Bootsy Collins et l'ancien membre des Rolling Stones Mick Taylor.