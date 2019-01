 Céline Dion retire sa chanson en duo avec R. Kelly 

Une série documentaire diffusée sur la chaîne Lifetime intitulée Surviving R. Kelly détaille des allégations d'inconduite sexuelle contre l'artiste de musique R & B.

Sony Music affirme que la vedette québécoise a elle-même demandé que soit retirée la chanson écrite par R. Kelly. Ce succès est paru pour la première fois sur l'album de Noël de Céline Dion intitulé These are Special Times et avait obtenu une nomination aux prix Grammy dans la catégorie meilleure collaboration pop.

La diffusion de la série documentaire au sujet des gestes reprochés à R. Kelly a ranimé l'intérêt des autorités judiciaires américaines pour les différents dossiers.

Le chanteur nie depuis longtemps les allégations d'agressions et d'inconduite sexuelle impliquant des femmes et de jeunes filles mineures.

La semaine dernière, Lady Gaga a présenté ses excuses pour avoir collaboré avec R. Kelly, en 2013, sur la chanson Do What U Want (With My Body), lancée plusieurs années après l'acquittement du chanteur dans un procès lié à de la pornographie juvénile à Chicago. Lady Gaga a également annoncé son intention de retirer la chanson des plateformes d'écoute.

Le duo entre Céline Dion et R. Kelly a été enregistré plusieurs années après la révélation par le magazine Vibe que le chanteur avait été brièvement marié à la chanteuse Aaliyah, en 1994, alors qu'elle n'avait que 15 ans.

Des militants associés aux mouvements #metoo et #MuteRKelly, sur les réseaux sociaux, réclament le retrait de l'oeuvre complète du chanteur sur les plateformes d'écoute en ligne.