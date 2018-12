Céline Dion marquera le Nouvel An à Las Vegas

Des dizaines de milliers de personnes célébreront le Nouvel An à Las Vegas, et certaines d'entre elles auront la chance de marquer la nouvelle année avec trois grandes vedettes de la musique, dont Céline Dion, Lady Gaga et Gwen Stefani.

Les autorités s'attendent à recevoir plus de 300 000 personnes sur la célèbre Strip de Las Vegas pour les célébrations extérieures qui seront couronnées d'un spectacle de feux d'artifice de huit minutes.

Pour ceux qui préféreront faire la fête à l'intérieur, Céline Dion, Lady Gaga et Gwen Stefani offriront des concerts dans différentes salles de la ville.

La diva québécoise livrera une performance à son traditionnel Caesars Palace, tandis que Gwen Stefani sera au Zappos Theater. Lady Gaga, qui doit commencer une résidence à Las Vegas au cours de la prochaine année au Park Theater, célébrera dans cette salle de spectacle.

Le groupe Maroon 5 sera sur la scène du Mandalay Bay Events Center.

La municipalité prévoit dépenser plus de 403 millions US pour les festivités, selon les autorités.

Selon l'agence responsable de faire la promotion de Las Vegas, environ 318 000 touristes devraient être dans la ville pour le Nouvel An. On s'attend à ce que 97 % quelque 147 000 chambres d'hôtel soient réservées.

Les services de sécurité seront bien présents sur les lieux pour surveiller les casinos et la foule. Des tireurs d'élite seront également postés sur les toits des édifices.

Le thème des feux d'artifice est « Vegas Nights » (« Les nuits de Las Vegas », en français). Quelque 80 000 engins pyrotechniques seront lancés au son de plusieurs chansons festives, dont I Drove All Night de Céline Dion, Marry The Night de Lady Gaga et All Night Long de Lionel Ritchie.