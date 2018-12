 Un membre du groupe canadien Walk off the Earth est décédé 

Le groupe canadien Walk off the Earth a annoncé dimanche le décès de son claviériste et chanteur, Mike Taylor.

S'exprimant sur les réseaux sociaux, la formation a indiqué que le musicien est mort « paisiblement de causes naturelles pendant son sommeil, la nuit dernière ».

Les compagnons de Mike Taylor ont formulé « leurs profondes condoléances » à ses deux enfants et ont demandé que l'on respecte l'intimité de la famille.

Walk off the Earth a atteint les sentiers de la renommée en 2012 lorsque la vidéo de sa reprise de la chanson Somebody That I Used to Know de Gotye est devenue virale sur YouTube. Les cinq membres du groupe y jouaient de la guitare et chantaient en harmonie.

Le quintette avait été sacré groupe de l'année à la cérémonie des Juno en 2016.

Il devait amorcer lundi une tournée mondiale en participant à un spectacle de la veille du jour de l'An à Niagara Falls en compagnie de The Sheepdogs et de Burton Cummings. Le groupe s'est retiré de l'affiche, mais le spectacle aura toujours lieu.