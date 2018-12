 Ariana Grande annule un spectacle pour des «raisons de santé» 

La chanteuse Ariana Grande a dû annuler un spectacle prévu quelques jours avant les célébrations du Nouvel An à Las Vegas.

Associated Press New York

L'artiste a justifié sa décision par des « raisons de santé imprévues ».

Ariana Grande devait originalement monter sur la scène du théâtre Chelsea à l'hôtel The Cosmopolitan, ce samedi. L'hôtel a confirmé, vendredi, dans un communiqué transmis à l'Associated Press que la vedette pop n'offrirait pas de prestation.

L'établissement invite les détenteurs de billets à réclamer leur remboursement à l'endroit où ils ont effectué leur achat.

Ariana Grande a connu une année 2018 exceptionnelle. Sa chanson Thank U, Next en est à sa sixième semaine au sommet du palmarès Hot 100 de Billboard. Elle a récemment obtenu deux nominations aux prix Grammy et a été nommée Femme de l'année par le magazine Billboard.

Sur une note plus personnelle, la chanteuse a vécu une rupture avec son conjoint, l'acteur Pete Davidson, et le deuil du décès de son ex-conjoint, le rappeur Mac Miller.