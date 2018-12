David Beaucage: remixer ma vie

L'humoriste David Beaucage assure depuis un an la première partie des spectacles de Katherine Levac, en plus d'avoir participé à l'écriture de ses textes. Il vient de lancer un mini-album de chansons humoristiques, Une émotion dans la nuit, ainsi qu'un single du temps des Fêtes intitulé Noël Noël. Les amateurs de hockey peuvent aussi suivre son balado Drette su'l tape pour la troisième année de suite.

Une chanson qui te rappelle les Noëls de ton enfance?

Pot-pourri de Noël, de François Pérusse

Quand j'entends ça, ça me ramène à quand j'étais jeune. Pérusse, c'est une maladie, et on a tous le virus. Je me surprends à connaître encore le texte par coeur, même si ça fait des années que je ne l'ai pas entendu... et ça me fait un peu peur. C'est un pot-pourri qui est sur le deuxième tome de L'album du peuple, ce sont des parodies de chansons de Noël qui s'entremêlent et qui s'enchaînent. Il y a beaucoup d'information là-dedans.

Ta chanson humoristique préférée?

From God's Perspective, de Bo Burnham

Ça n'a pas été facile d'en choisir une parmi les François Pérusse et Denis Drolet de ce monde... Cette chanson gambade habilement entre le drôle, le touchant et la réflexion. Elle s'attaque à la plus vieille question de l'humanité, c'est-à-dire la relation entre l'humain et une force supérieure, sur une mélodie hyper délicate. C'est une réflexion super bien écrite qui nous fait rire en même temps. Bo Burnham devait avoir 23 ans quand il l'a écrite, et arriver à ça de manière aussi concise et habile, c'est brillant. Je lui lève mon chapeau.

Une chanson qui te fait sourire?

Question de feeling, de Richard Cocciante et Fabienne Thibeault

Généralement, les chansons qui me font sourire n'ont pas été faites dans ce but. J'ai un faible pour Question de feeling. Juste le titre: question de feeling, c'est une expression que tu n'entends jamais. Et puis les gémissements dans le refrain... Tout ça a été fait pour moi. Sinon, j'ai découvert récemment La lune et le miel de Lynda Lemay. C'est une chanson émouvante de malaise. Elle raconte qu'elle recouche avec le premier gars qu'elle a connu 20 ans plus tôt, il y a là-dedans tous les détails que tu ne veux pas savoir. Personne n'est intact après l'avoir entendue... Il y a aussi Quand on se donne de Francis Martin, qui est un classique, et toute l'oeuvre de Nicola Ciccone!

Ta chanson du temps des Fêtes

Santa's Beard, des Beach Boys

Dans les plus connues, il y a Last Christmas de George Michael. Mais j'ai découvert que les Beach Boys avaient fait un album de Noël. Santa's Beard, Little Saint Nick, ce sont de nouveaux classiques pour moi. Quand j'en parle, les gens sont surpris qu'ils aient fait un album de Noël, parce que les Beach Boys, c'est tellement estival. Mais ça marche.

Un générique d'émission que tu connais par coeur

Radio Enfer

Nostalgie, quand tu nous tiens... Moi, je suis de l'époque de Canal Famille, alors le générique qui devient un solo de guitare interminable de Radio Enfer, c'est la nostalgie de l'enfance, le bonheur. Je me souviens qu'un des comédiens était Robin Aubert. Aujourd'hui, il est très sombre, mais pour moi, il a été un de mes premiers modèles de jeu comique. Il était hilarant.

Une chanson qui te rappelle le hockey

Get Ready for This, de 2 Unlimited

N'importe quel jeune qui a joué au hockey entre 1992 et 2003 a entendu cette chanson pendant son warm-up. Mais il y en a plein d'autres... Quand j'étais jeune, j'avais un CD qui s'appelait Contact 2000, où il y avait un medley de chansons de hockey comme The Final Countdown et The Hockey Song, de Stomping Tom. On l'écoutait quand on jouait au hockey dans la rue, avec une rallonge... Il y a bien sûr aussi We Are the Champions de Queen qui jouait quand une équipe gagnait un tournoi. Et la chanson thème de Lance et compte.