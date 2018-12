La revanche d'Ariana Grande

Ariana Grande est devenue la reine de YouTube en l'espace de quelques heures le week-end dernier. La chanteuse a battu un record en lançant le clip de son nouveau succès, Thank U, Next. En 24 heures seulement, la vidéo a été vue par plus de 50 millions d'internautes!

Le buzz a été tellement fort que l'ex-enfant vedette a fait ralentir le serveur de la populaire plateforme durant quelques heures (il y avait un retard dans la publication des commentaires en ligne). Le clip de la chanson, numéro un sur le palmarès Billboard depuis trois semaines, dépassera les 100 millions de vues lorsque vous lirez ces lignes. Explication du phénomène viral.

> Voir le clip

Références à des films à succès

Les références à la culture populaire sont payantes pour la jeune artiste. Dans Thank U, Next, Ariana Grande s'amuse à parodier des comédies américaines du début des années 2000. On retrouve les bad girls du collège qui entouraient Lindsay Lohan dans Mean Girls. On voit aussi la scène où la reine du campus arrive en classe avec son chihuahua: Reese Whiterspoon dans Legally Blonde. Il y a aussi les meneuses de claque de Bring It On et des clins d'oeil à la comédie romantique 13 Going on 30 avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo et à sa série Victorious. Il y a sûrement un brin de nostalgie dans le succès de Thank U, Next.

Pour en finir avec ses ex...

Le message de la chanson est aussi limpide que positif: il y a une vie après une rupture amoureuse. Dans Thank U, Next, (Merci, au suivant), Ariana Grande affirme qu'une jeune fille n'a pas à se sentir moche parce que son couple n'a pas fonctionné. La chanteuse de 25 ans fait aussi référence à d'ex-copains, dont son ex-fiancé, le comédien Pete Davidson, et à d'anciennes flammes comme Big Sean, Ricky Alvarez et le chanteur Mac Miller, mort tragiquement à 26 ans. Ariana Grande a bien sûr été affectée par la mort du rappeur, en septembre dernier, à la suite d'une surdose accidentelle. Miller a été en couple avec la chanteuse durant presque deux ans. Leur rupture a été annoncée le 10 mai 2018 par le site TMZ. Il y a donc un côté thérapeutique à cette chanson qui fait du bien à la star et à son public.

Le plaisir des «caméos»

C'est toujours amusant de jouer au jeu de reconnaître les apparitions de personnalités dans un clip. Plusieurs vedettes défilent aux côtés de Grande, qui joue différents rôles sur le campus du collège américain. On voit entre autres Kris Jenner en mère admiratrice lors du spectacle de Noël de sa fille; le chanteur Troye Sivan qui incarne un élève prétendant que Grande est désormais en couple avec une femme... Tour à tour, des acteurs, dont Jonathan Bennett et Stefanie Drummond de Mean Girls et Elizabeth Gillies et Daniella Monet de Victorious, font des apparitions dans le clip qui dure un peu plus de cinq minutes. Reprenant le rôle qu'elle interprétait dans Legally Blonde, l'actrice Jennifer Coolidge entretient aussi un court dialogue absurde avec la chanteuse. En extra, on peut revoir tout ce beau monde dans les coulisses du making of. Ce clip n'a pas fini de faire jaser sur les réseaux sociaux.