The Musical Box: jouer Genesis sans nostalgie

Extravaganza

Avec plusieurs autres musiciens, Sébastien Lamothe a fondé The Musical Box, du nom d'une pièce de l'album Nursery Cryme, paru en 1971. Depuis, le groupe a conçu plusieurs spectacles centrés sur les albums Foxtrot, Selling England by the Pound et The Lamb Lies Down on Broadway.

Au fil des ans, la formation s'est bâti une importante crédibilité tant auprès des fans que des membres originaux de Genesis. Le guitariste Steve Hackett a déjà joué un rappel avec eux. Phil Collins l'a fait aussi à Genève. Peter Gabriel a emmené ses enfants voir le spectacle afin qu'ils puissent voir ce qu'il faisait à l'époque. Les musiciens de la formation originale ont collaboré avec ceux du groupe québécois dans le souci d'une recréation pratiquement parfaite des spectacles.

«On a toujours mis de l'avant l'idée de faire de la reproduction historique et de recréer les shows originaux que nous n'avons pas vus. Et nous le faisons de façon sérieuse, documentée et appuyée par les membres de Genesis.»

Plus tôt cet automne, le groupe a lancé la tournée européenne de son spectacle Extravaganza, prévu au Québec au début de 2019. Il s'agit d'un spectacle repensé par rapport aux précédents, avec une sélection de pièces allant de l'album Trespass (1970) jusqu'aux disques A Trick of the Tail et Wind & Wuthering enregistrés sans Gabriel.

«On se paie la traite, à nous et au public, en faisant des classiques et des pièces que Genesis n'a jamais faits en spectacle», dit M. Lamothe.

Le groupe a-t-il le potentiel musical pour être encore écouté dans 100 ans?

«L'oeuvre est très spécifique aux années 70 et il n'existe plus de plateforme pour diffuser l'oeuvre de Genesis, répond M. Lamothe. C'est presque rendu du folklore. Nous sommes un vecteur important pour la diffusion de cette information, mais on est en fin de parcours. À mon sens, l'oeuvre de Genesis va passer aux oubliettes très prochainement.»

Qu'on soit nostalgique ou non de cette musique, le moment est donc propice pour aller voir The Musical Box sur scène.

Le groupe sera en spectacle au Québec en janvier et février, dont les 9 février et 18 mai à Montréal.