Joe Perry rassure ses fans

Le guitariste d'Aerosmith a rassuré ses fans hier sur les réseaux sociaux en disant qu'il se portait mieux. «Je vais mieux, merci pour tout l'amour et l'appui», a-t-il écrit.

Samedi, Joe Perry, 68 ans, a dû être hospitalisé pour des problèmes respiratoires, alors qu'il venait d'interpréter Walk This Way en compagnie de Billy Joel, au Madison Square Garden de New York.

Il prévoit retourner sur la route d'ici un mois.