Marie-Mai lance un nouvel album

L'auteure-compositrice et interprète Marie-Mai lance vendredi le sixième album de sa carrière intitulé Elle et moi.

La populaire artiste québécoise maintenant âgée de 34 ans propose onze chansons dont elle signe les paroles et cosigne la musique.

Marie-Mai a voulu par sa musique revenir sur les dernières années qui ont été ponctuées pour elle de moments charnières. Elle affirme que les paroles de ses chansons traduisent le regard qu'elle lance droit devant après doutes, remises en question et grandes décisions.

Elle et moi met aussi en lumière la dualité d'être une artiste et une femme devenue mère.

Pour la création de l'album, Marie-Mai s'est alliée au réalisateur britannique Oliver Som. L'artiste affirme qu'Elle et moi propose des textes personnels et une pop raffinée, aux couleurs modernes et électro.

Les artistes Koriass, Ingrid St-Pierre, Jean-Phi Goncalves, Tawgs Salter et David Laflèche ont aussi collaboré à l'album disponible en disque compact et en version numérique.