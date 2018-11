Que reste-t-il de  Freddie Mercury?

Le chanteur pop Adam Lambert a tourné en 2015 avec les musiciens de Queen Brian May et Roger Taylor.

Marc Martel, qui vit aujourd'hui à Nashville, vient par ailleurs de lancer un album hommage à Queen intitulé Thunderbolt & Lightning.

Voyez-le reprendre Somebody to Love lors de l'audition qui lui a permis d'être choisi par Brian May et Roger Taylor. La vidéo a été vue plus de 15 millions de fois sur YouTube.

Mercury admirait Hendrix

Freddie Mercury, né Farrokh Bulsara en 1946 à Zanzibar (aujourd'hui la Tanzanie), a fondé son premier groupe alors qu'il n'avait que 12 ans.

À 17 ans, la révolution de Zanzibar force sa famille à déménager à Londres. Le jeune Bulsara acquiert ensuite une grande admiration pour Jimi Hendrix, qui, selon lui, incarnait véritablement ce qu'est une «rock star». Il affectionnait aussi Liza Minnelli et Elvis Presley.

À la fin des années 60, il fait la rencontre du guitariste Brian May et du batteur Roger Taylor - ses futurs comparses de Queen. Ces derniers étaient dans le groupe Smile. Des années plus tard, Farrock a remplacé le chanteur Tim Staffell pour devenir Freddie Mercury.

Dès 1974, après la sortie du premier album de Queen, il dévoile son homosexualité dans une entrevue accordée à New Musical Express. (NME).

La consécration de Queen vient en 1975 avec le quatrième album, A Night At The Opera - le plus coûteux à produire jusqu'alors dans l'histoire de la musique pop -, propulsé par (le futur grand classique) Bohemian Rhapsody.

En 1981, les grands esprits se rencontrent: David Bowie chante avec Queen Under Pressure.

La survie du rock

Que reste-t-il aujourd'hui des Bowie et Mercury?

Dans son livre Uncommon People: The Rise and Fall of the Rock Stars, David Hepworth affirme que la rock star comme on l'a connue est morte.

Or, pour bien des mélomanes, le rock ne sera jamais mort.

Il est par ailleurs bien vivant à l'écran dans Bohemian Rhapsody.