Remixer ma vie: Claude «Mégo» Lemay

Claude «Mégo» Lemay fait la manchette en mars 2015 lorsque lui et trois musiciens de Céline Dion sont remerciés. Dans la biographie que lui consacre Frédéric Arnould, simplement titrée Mégo..., il revient sur ses années passées avec la diva. Et sur plusieurs moments de sa carrière.

Une chanson qui vous rappelle votre premier voyage à Londres

Hocus Pocus, de Focus

«Je suis allé à Londres avec les membres du groupe Jude 3 après avoir remporté un concours à la Place des Nations à la fin de l'été 1971. À Londres, j'ai vu le band [néerlandais] Focus qui jouait la très populaire pièce Hocus Pocus. Il jouait au Rainbow Theatre, un lieu très à la mode. Ça déménageait, ce band. Deux ans plus tard, j'ai vu David Bowie aussi au Rainbow Theatre.»

Une chanson qui vous rappelle votre rencontre avec Manouk (sa conjointe depuis 16 ans)

Cigarettes & Chocolate Milk, de Rufus Wainwright

«Ah! C'est facile! Cigarettes and Chocolate Milk de Rufus Wainwright. Une belle pièce légère. Ça... c'est ma blonde. C'est notre rencontre. C'est le jour où ç'a marché entre nous. Elle vivait à Otterburn Park, elle s'en allait chez elle et je la suivais dans ma voiture. Je me souviens de son visage...»

Votre chanson préférée de Céline

S'il suffisait d'aimer, de Céline Dion

«Sans aucun doute, je dis S'il suffisait d'aimer. Et j'aimais la jouer. C'est une chanson qui me parlait. C'est une belle oeuvre de Jean-Jacques [Goldman]. Et c'est presque piano seul, avec quelques cordes. Le message est beau. Il y a deux autres pièces que j'aime particulièrement: Falling Into You et Refuse to Dance. Ce sont des tounes moins connues de Céline, mais qui sont plus audacieuses, champ gauche. Et j'aime ça, champ gauche.»

Une pièce que vous auriez aimé écrire

Fragile, de Sting

«Ça aussi, c'est facile: la chanson Fragile de Sting. C'est juste à la guitare acoustique. J'aime les chansons qui ont beaucoup d'âme quand elles sont nues, quand il n'y a pas trop de stock autour. Souvent, les grandes chansons sont assez nues, en termes d'arrangements. Prenez Yesterday des Beatles. Un classique sans fioriture. Fragile est dans cette catégorie.»

Une pièce qui s'écoute bien en fumant un joint de marijuana (comme c'est légal...)

Fu Man Chu, de Robert Charlebois

«Robert a été, à cette époque, l'artiste le plus identitaire. Il avait son identité et proposait un son que j'adorais et que je trouvais plus international que les autres. Fu Man Chu a longtemps été ma toune. Parfois, en faisant des shows de télé ou à Juste pour rire, je me permettais de faire le "walk in" d'un invité avec cette pièce.»

Une pièce qui vous rappelle votre travail de sideman (pigiste)

L'introduction de l'émission Le grand blond avec un show sournois

«J'ai fait beaucoup de commerciaux, comme une pièce pour piano et contrebasse, avec Alain Caron, pour l'Ordre des chiropraticiens du Québec. Ça remonte à la fin des années 70. Être sideman, c'est jouer avec différents artistes. Dans mon cas, je pense à Raôul Duguay, Claude Dubois ou Fabienne Thibeault. J'ai aussi composé des indicatifs musicaux comme ceux de Tous pour un ou Le grand blond avec un show sournois.»