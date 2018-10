Kiss s'arrêtera à Montréal et Québec en 2019

Le groupe Kiss a dévoilé les dates de sa tournée d'adieu qui prévoit des spectacles à Montréal et Québec en 2019.

La formation, qui compte 45 ans de carrière, lancera sa tournée End of the Road à Vancouver le 31 janvier prochain.

Le groupe s'arrêtera au Centre Bell de Montréal le 19 mars et au Centre Vidéotron de Québec le 2 avril.

Des arrêts sont également prévus à Toronto (20 mars) et Ottawa (3 avril).

Des expériences «VIP» seront offertes de même que des préventes pour les membres du fan-club. Les informations sont disponibles sur le site www.kissonline.com.

La vente générale des billets aura lieu le vendredi 2 novembre, à 10 h.

«Tout ce que nous avons construit et conquis au cours des quatre dernières décennies n'aurait jamais pu arriver sans les millions de personnes à travers le monde qui ont rempli les clubs, les arénas et les stades au fil des ans. Ce sera la célébration ultime pour ceux qui nous ont vus et une dernière chance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait», a écrit Kiss dans un communiqué.