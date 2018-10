Gala de l'ADISQ: la genèse du numéro d'ouverture

Maxime Landry, Guylaine Tanguay, Martine St-Clair et Mario Pelchat en répétition

Il y a eu des périodes de doute dans le processus.

«On l'appelle la chanson qui nous a tous un peu empêchés de dormir. On ne voulait pas confirmer d'interprètes, on n'était pas assez sûrs. Et le temps continuait de passer.»

Le lundi de l'Action de grâce, la date limite qu'ils s'étaient imposée, David Laflèche leur fait parvenir une maquette du mashup, interprété par des choristes. «Quand on l'a écouté, on en a pleuré. On avait des frissons sur les bras», relate Julie Gariépy.

Ils se concentrent ensuite à trouver les artistes qui rendraient la fameuse chanson sur scène. Lorsque les quatre interprètes sont choisis, tout de suite, il faut commencer à répéter.

La chanson est longue, les paroles ne sont pas faciles à apprendre, il faut une coordination impeccable. «L'hommage à Harmonium et ce numéro-là sont les éléments qui font qu'on n'a jamais travaillé autant que pour cette année», révèle Julie.

Un mal pour un grand bien

Alors que la productrice explique l'ampleur du défi qui s'est imposé à David Laflèche avec la chanson d'ouverture, le principal concerné semble justement avoir un moment de répit et se joint à l'entrevue.

David est un des nombreux membres de l'orchestre sur scène pendant le numéro. «On a doublé le nombre de musiciens pour arriver à rendre les subtilités de la chanson», explique-t-il. Car pour éviter que ce ne soit que «des chansons mises bout à bout», il faut «rentrer les chansons les unes dans les autres par le sens du texte ou par la musique», ajoute Julie Gariépy.

Il lui a fallu attacher les paroles et les mélodies ensemble, ce qu'il a fait en isolant les «parties de chaque chanson que tous les gens connaissent», puis en les joignant bout à bout. Il a enfin «bougé les tonalités» pour supprimer les dissonances.

«On a réalisé qu'il pouvait y avoir 100 versions de cette chanson-là. Il y a tout le temps des liens, il fallait trouver le meilleur agencement.»

«Quand on me demande c'est quoi ma chanson préférée maintenant, ben c'est celle-là», dit David Laflèche, heureux de ce qu'a donné le travail acharné qu'il a mis dans la composition de cette pièce. La chanson «va toucher beaucoup, beaucoup de monde», croit-il.

Louis-José Houde: le 40e Gala pour ses 40 ans

Plus tard cette journée-là, ç'a été au tour de Louis-José Houde, animateur du gala depuis maintenant 13 ans, d'aller répéter ses monologues, entrées et sorties de scène, ainsi que toutes les autres considérations techniques et artistiques.

Son gala, il le prépare un peu depuis le mois de janvier, nous explique l'humoriste avant de grimper sur scène. «Dès que Julie Gariépy m'appelle, que je lui dis "OK", une minute après, je suis à mon bureau», raconte-t-il. Son cerveau se met en mode production une première fois. Puis, au printemps, quand «ils annoncent que ça va être moi qui va animer», une deuxième vague créative s'amorce.

«C'est de même à chaque année! Et cette fois, j'ai été assez productif. J'ai eu un été horrible au niveau de l'horaire [...] mais j'avais beaucoup de matériel accumulé», dit-il. De plus, par la force des choses, un changement s'est opéré dans sa façon de voir les événements dont il est témoin.

«Le matériel que j'écris, c'est devenu à l'année. Un ouvrier est venu chez moi l'autre fois, a dit quelque chose, et là, ça se retrouve dans le gala. Ça fait partie de ma vie», illustre Louis-José Houde.

À l'automne, le rodage commence pendant environ un mois, nous explique-t-il, alors qu'on nous fait signe pour la troisième fois de couper court à l'entrevue. Louis-José Houde semble lui-même un peu surpris du peu de temps consacré à l'entrevue. Mais il sait qu'il est attendu. «Ils sont en train de faire une crise cardiaque en arrière, lui dit une des membres de la production. Il faut y aller.»

Il restait moins de 48 heures avant le gala que plus de 1 million de spectateurs ont regardé hier. Tout devait être parfait.