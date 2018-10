Gala de l'ADISQ: sourires de coulisses

Philippe Brach, le plus honoréAvec ses deux Félix, Philippe Brach aura lui aussi connu une soirée exceptionnelle. Surtout qu'on l'a plébiscité pour le spectacle de l'année pour sa tournée Le silence des troupeaux, et qu'il a reçu le prestigieux trophée de l'auteur ou compositeur de l'année, devançant entre autres Tire le coyote et Pierre Lapointe.

«C'est un gros prix, je pense que je ne me rends pas compte encore, nous a-t-il confié. Et spectacle de l'année en plus, je le voulais vraiment! Ce qui s'est passé ce soir, ça me donne de la drive pour les cinq prochaines années.»

Comme il avait aussi remporté trois trophées mercredi - album alternatif, ainsi que deux prix techniques -, Philippe Brach est l'artiste qui a gagné le plus de Félix cette année. Son meilleur moment aura cependant été l'hommage à Harmonium, auquel il a participé.

«C'est la raison pour laquelle je voulais participer au show. Harmonium, ça fait partie des choses que j'ai le plus écoutées dans ma vie. Ce que ça me dit sur la durée, c'est que si ton contenu est fort, il va se rendre aux gens et traverser le temps.»