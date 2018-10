Tracy Chapman poursuit Nicki Minaj pour plagiat

La chanteuse folk Tracy Chapman a assigné en justice la rappeuse Nicki Minaj, qu'elle accuse d'avoir utilisé les paroles et la mélodie d'une de ses chansons sans son autorisation sur son titre Sorry.

Selon Tracy Chapman, Sorry a été en partie plagiée sur son succès Baby I Can Hold You, sorti en 1988.

Selon la plainte de Tracy Chapman, les agents de Nicki Minaj ont bien effectué à partir de juin 2018 de «multiples demandes» auprès d'elle pour tenter d'obtenir l'autorisation de reprendre des éléments de sa chanson.

Mais Sorry avait déjà été enregistrée, accuse la chanteuse, qui dit avoir systématiquement refusé d'accorder les droits à Nicki Minaj.

La rappeuse, dont le vrai nom est Onika Tanya Maraj, a finalement renoncé à inclure Sorry dans son album Queen sorti en août. Mais elle aurait malgré tout donné une copie de la chanson à Funkmaster Flex, un DJ réputé travaillant pour une station de radio new-yorkaise, HOT 97.

Le DJ - Aston George Taylor Jr pour l'état civil - aurait diffusé le titre sur les réseaux sociaux puis sur les ondes de sa radio et «peut-être via d'autres moyens», affirme la plainte.