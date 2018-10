Les femmes en musique cassent le moule

La bassiste Amélie Mandeville croit elle aussi que le débat sur la parité est utile et que «c'est une question de temps avant que ce ne soit plus une question». On a beaucoup vu la musicienne sur scène ces dernières années: récemment avec Vincent Vallières, mais aussi aux côtés de Pierre Lapointe, Coeur de pirate, Stefie Shock et Ariane Moffatt, entre autres. Elle crée aussi des chansons en solo qu'elle aime lancer pièce par pièce.

«Marie-Pierre Arthur a été un modèle pour moi», dit celle qui affirme s'être toujours sentie à sa place dans le milieu musical.

«C'est comme dans tous les métiers, il faut faire ses preuves quand on commence. Mais si je peux servir de modèle, ça me fait plaisir. Quand je vois une jeune fille en spectacle qui me regarde avec des yeux admiratifs, je m'assure d'avoir un bon contact visuel avec elle.»

Dans ce milieu majoritairement masculin - «la présence des femmes n'est pas à nier non plus», tient-elle à préciser -, il ne lui est jamais arrivé d'être la seule fille d'une équipe à partir en tournée. «Mais au début, j'étais plus one of the boys. Ma féminité s'est affirmée un peu sur le tard.»

Parler fort

Pour les techniciennes, savoir s'imposer est la seule option. «C'est vrai que je parle fort», dit en riant la conceptrice d'éclairages Catherine Fournier-Poirier, qui déplore cependant que ce soit une condition sine qua non pour faire partie du métier.

La jeune femme de 28 ans a beaucoup forcé le hasard pour réussir à travailler avec Émile Proulx-Cloutier. Issue du théâtre underground - «C'est vrai qu'il y a des filles éclairagistes en théâtre, mais elles sont plus du côté de la marge, on ne les voit nulle part avec les grands théâtres» -, elle a conçu pour le chanteur les magnifiques éclairages de son spectacle Marée haute. Elle adore son métier pour la liberté qu'il lui donne et l'expression artistique qu'elle y déploie.

En tournée, l'accueil est inégal, a-t-elle constaté. «Des fois ça se passe bien, mais des fois, ça paraît qu'ils n'ont pas confiance. Mais quand ils regardent le show, leur attitude change. Ils viennent me voir après pour me féliciter.»

Il est clair pour Catherine Fournier-Poirier que plus on verra de femmes dans les équipes techniques, plus elles auront envie de se diriger vers ces métiers.

«Des femmes m'ont ouvert la voie, et je veux le faire pour d'autres aussi. Plus on leur donne de premières chances, plus elles vont développer des complicités artistiques.»