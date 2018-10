 Les produits de tabac et de cannabis très présents dans les clips de rap 

Agrandir

L'un des plus gros succès de 2017, I'm The One, de DJ Khaled avec Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper et Lil Wayne, vu 1,1 milliard de fois sur YouTube, montre une danseuse expirant voluptueusement de la vapeur d'une cigarette électronique... suivi d'un gros plan sur un coffret de la marque.

Photo tirée de YouTube