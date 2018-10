 Les louanges, Émilie Clepper, Anatole et Samuele: nouvelles voix 

Anatole: volonté pop

Qui?

Si Alexandre Martel, 29 ans, a choisi Anatole comme nom de scène, c'est parce qu'il trouvait ça «joli». Le chanteur «born and raised» à Limoilou, qui vient de lancer Testament, son deuxième album solo, est musicien accompagnateur pour plusieurs artistes, notamment Gabrielle Schonk et Hubert Lenoir, dont il a coréalisé l'album.

Quoi?

Anatole l'admet, son premier disque était plutôt confidentiel. «J'aimais prendre des détours et faire des cassures abruptes.» Testament est volontairement plus pop et accessible. «Je voulais faire un disque qui se prêtait bien à la scène. Il a été réfléchi en vue de sa livraison. Pour y arriver, j'ai décidé de travailler juste avec ma voix chantée, et de partir des mélodies pour construire des chansons. Ça donne un résultat plus concis et plus orienté pop justement parce que c'est mélodique.»

Pourquoi?

Anatole s'intéresse à la relation entre l'artiste et le public, et Testament raconte comment la scène dynamise cette relation. «On dirait que le spectacle, dans sa forme la plus aboutie, se rapproche d'un sacrifice rituel, dit-il en souriant. C'est une relation un peu cannibale, où l'artiste est heureux de se faire manger le coeur par le public qui ne demande que ça.» Le chanteur préfère le concept d'album à l'achat de chansons à la pièce - «C'est plus abouti comme forme d'art, ça permet d'entrer dans un monde et d'y voyager» - et craint la dématérialisation de la musique. «Je ne suis pas abonné à Spotify. Je n'ai pas de musique numérique, juste des disques. J'achète des vinyles et des CD. J'aime que les choses soient tangibles.» Lui, en tout cas, a aimé réfléchir à l'organisation de son disque. «C'est important, l'ordre des chansons, le livret, la typo, les couleurs... La musique est au centre de tout pour moi, mais j'aime voir ce qu'il y a autour, les excroissances de l'oeuvre.»

Où?

Le chanteur présentera ses nouvelles chansons en spectacle à Montréal le 6 novembre dans le cadre de Coup de coeur francophone. Il fera ensuite les premières parties de Keith Kouna, avant de partir en tournée cet hiver. Est-il envieux du succès d'Hubert Lenoir? «C'est sûr que j'aimerais que ça m'arrive. Mais je me rends compte que l'ambition, ça peut être dévorant et dangereux. Si ça se passe, je vais être la personne la plus heureuse du monde, mais j'ai arrêté de me réveiller la nuit pour l'espérer. Je veux juste faire de la musique.»