Qw4rtz: remixer ma vie

La première chanson que vous avez adaptée a capella

Dixie d'Harmonium

On a commencé en faisant des reprises de groupes a capella déjà existants, du barber shop quartet et toutes sortes d'affaires. Mais la première chanson qu'on a adaptée et transformée, c'est Dixie, en 2008, avant même que Qw4rtz s'appelle Qw4rtz. On la faisait dans sa version intégrale, même si elle est principalement instrumentale. Déjà à l'époque, parce qu'on sort d'un profil musical classique, on écrivait toutes les partitions. On le fait encore.

Le plus grand défi

Bohemian Rhapsody de Queen

On ne voulait pas la faire au début, on se disait qu'elle était impossible à arranger. Et puis après il faut la chanter, c'est toujours bien Freddie Mercury! On y est arrivés en lui restant fidèles, mais ça reste un défi chaque fois de l'interpréter. Elle est longue, il y a plusieurs timbres, elle demande du souffle et de la concentration. En fait, toutes les difficultés de l'a capella sont réunies dedans. Puis c'est une des rares où on ne bouge pas, où il n'y a aucune mise en scène, ce qui nous demande d'être encore plus précis vocalement. On la fait sur scène depuis novembre dernier, au retour de l'entracte, et c'est génial de voir la réaction des gens.

Le style musical le plus difficile à adapter

Le metal

Enter Sandman de Metallica

On a essayé de faire du Metallica à quelques occasions, et chaque fois ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, mais on n'a pas trouvé l'angle metal encore. On pourrait en revisiter une, la retransformer et l'emmener dans un autre style. Mais avoir un son rock metal, on n'y est jamais arrivés. Celle qu'on aimerait faire, c'est Enter Sandman de Metallica. On l'a souvent mixée avec Mister Sandman, dans un clin d'oeil humoristique... C'était très niaiseux!

L'adaptation qui vous fait le plus rire

Crève mon sale de Crampe en masse

Il y a cette interprétation qu'on ne fait plus, mais qu'on dépoussière parfois pour la garder en forme, et c'est un très improbable et très drôle mashup entre l'Ave Maria de Caccini et Crève mon sale de Crampe en masse. Ça fonctionne car ce sont les mêmes accords. Alors on part avec une intro très classique, aérienne, puis après ça, on rentre avec «Crève mon sale, t'es un mangeux de marde...» Ça fait du bien! Et il y a de la nostalgie là-dedans, on était ados quand Crampe en masse était au sommet de sa gloire, et on a beaucoup écouté... cette cassette!

La chanson que vous rêvez de chanter

Bring Him Home, dans Les Misérables

Philippe est un grand amateur de comédies musicales et des Misérables, et il nous demande régulièrement de faire des airs de Jean Valjean. Nous, on aime Les Misérables, mais on trouve que ça se porte moins bien en spectacle. Alors on voudrait dire qu'on aimerait faire Bring Him Home pour que Phil arrête de nous écoeurer avec ça.

L'interprétation a capella d'un autre groupe que vous trouvez réussie

Daft Punk par Pentatonix

Quand Pentatonix a sorti son medley avec plein de pièces de Daft Punk, autant pour le son que pour les arrangements, ça nous a donné le même feeling que la première fois que des guitaristes ont entendu Peter Frampton faire chanter sa guitare. On l'a écouté souvent, et ça a même changé le son de Qw4rtz. Ils nous ont influencés malgré le fait qu'ils soient plus jeunes que nous. Ils ont installé un son moderne, pop et electro dans le a capella qui n'existait pas avant. Ça nous a enlignés sur une piste de recherche et développement où on ne serait pas allés.