Véronique Cloutier, fille de gang

14 h 25. Elle arrive en coup de vent et salue tout le monde. Les premiers éclats de rire fusent. Après s'être débarrassée de son manteau, elle vient vers nous, le photographe Edouard Plante-Fréchette et moi, s'assure que nous n'avons besoin de rien (une bouteille d'eau?). Au pas de course, elle va retrouver une équipe de Trois-Rivières venue lui faire enregistrer un message promotionnel. Y a pas à dire, Véronique Cloutier est dans une forme dangereuse.

Comme à son habitude, l'équipe de Véro et les Fantastiques s'installe au beau milieu de l'aire commune qui donne sur les studios de Bell Média, ceux d'Énergie, Rouge et CJAD. «Les autres collègues fuient quand on arrive, dit Véronique Cloutier. On est très loud. On aime ça être là, on peut jaser avec tout le monde.» C'est ce qu'elle fera d'ailleurs avec José Gaudet, l'animateur de l'émission du retour à la maison d'Énergie Ça rentre au poste, qui fut dans le passé son «fiancé».

«J'ai souvent rencontré mes chums à la radio.»

«J'ai travaillé longtemps avec Patrick Huard. On faisait l'émission du matin. J'avais 22 ans, je me levais à 3 h 45 tous les matins et j'animais La fureur. Quand je pense à ça...»

Vingt ans plus tard, Véronique Cloutier est une animatrice et productrice affairée qui doit minutieusement organiser son temps. Quand est arrivée l'offre d'occuper le fauteuil laissé abruptement vacant par Éric Salvail à l'automne 2017, la blonde animatrice (aujourd'hui cendrée) n'a pas hésité, même si cela impliquait une cruelle séparation avec Rythme FM après 14 ans d'histoire. «C'est sûr que ça nécessite de l'organisation, mais cet horaire me permet de faire mes autres activités», confie-t-elle.

Une magie qui opère

Pas moins de 15 Fantastiques gravitent autour de Véronique Cloutier dont Phil Roy, Sarah-Jeanne Labrosse, Rémi-Pierre Paquin, Arnaud Soly, Bianca Gervais et Marie-Soleil Michon. Chaque jour, un trio est créé. Le jour de notre visite, il était composé de Pierre Hébert, Étienne Boulay et Guylaine Guay.

«Pour chaque émission, on tente d'avoir un équilibre, dit Véronique Cloutier. On met rarement deux puncheurs ensemble. Ça deviendrait vite un show d'humour. J'aime dire que nos Fantastiques représentent une diversité dans tous les domaines, dans leurs styles de vie, leurs pensées, leurs passés, leurs réalités. Ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe le mix, la magie opère chaque fois.»

En effet, il régnait une énergie du tonnerre lors de la réunion à laquelle nous avons assisté et qui est vite devenue une séance de rigolade. «Je ne veux surtout pas que tu penses que je prends de la cocaïne, dit Véronique Cloutier à Étienne Boulay. J'avais le nez qui coulait l'autre jour parce que j'avais une allergie.» Sachant que l'ex-joueur de football a eu, pendant une période de sa vie, un problème de dépendance avec cette drogue, la confidence fait sourire.