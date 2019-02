 Netflix compte plus de 5 millions d'abonnés en France 

La plateforme se rapproche ainsi encore un peu plus de Canal+, champion français de la télévision payante qui comptait près de 8 millions d'abonnés individuels au 3e trimestre 2018.

Netflix s'est lancé en septembre 2014 dans l'Hexagone et a bousculé les groupes français, au point de pousser les chaines publiques de France Télévisions, et privées TF1 et M6, à nouer l'an dernier une alliance totalement inédite, qui doit donner naissance à une plateforme en ligne commune et payante, baptisée Salto.