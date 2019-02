Ted Bundy encore en vedette sur Netflix

Après avoir proposé une série documentaire consacrée à Ted Bundy, Netflix vient d'acquérir les droits du film Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile.

Le biopic mettant en vedette Zac Efron retrace ainsi la vie du tueur en série américain et est réalisé par Joe Berlinger, à qui l'on doit déjà la série documentaire Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes.

Selon le Hollywood Reporter, la plateforme de diffusion en continu a acheté les droits du film pour 9 millions de dollars alors que le long métrage était présenté au festival de Sundance.

Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile met également en vedette Lily Collins, John Malkovich et Jim Parsons. - Stéphanie Vallet