Radio: ondes des Fêtes

Marc Labrèche et Anne Dorval sont de retour à la barre de C'est le plus beau jour de ma vie à ICI Radio-Canada Première.

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2 L'écho des Fêtes résonne à la radio ces jours-ci. Les stations FM sont au diapason de cette période de l'année où les auditeurs changent leurs habitudes d'écoute. Voici un bref survol d'émissions emballées pour eux.

ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE Les inénarrables Marc Labrèche et Anne Dorval sont de retour à la barre de C'est le plus beau jour de ma vie (le 29 décembre, de 16 h à 17 h et en semaine jusqu'au 4 janvier, de 19 h à 20 h). Au programme, « le père Noël, des survivalistes, des joueurs de hockey aveugles et encore plus d'humour absurde ! » Autre heureux duo radiophonique, celui des soeurs Magalie et Eugénie Lépine-Blondeau qui revient en ondes avec l'émission Tricotées serrées (jusqu'au 4 janvier, de 14 h à 15 h). Madame Dominique Michel est la grande invitée de Stéphane Leclair dans Le coeur à rire (le 29 décembre, de 13 h à 14 h). L'éclectique Leclair animera également Çarestera pas dans la famille le 1er janvier, de 17 h à 19 h. Un autre habitué d'ICI Première, Pierre Brassard, reprend son émission Parasol et gobelets. Parmi ses invités : Christian Bégin, Véronique Claveau, Josée Di Stasio, Christiane Germain... Les 29, 30 décembre, 5 et 6 janvier, de 17 h à 19 h. L'unique Jean-Sébastien Girard prend une pause de Lasoirée est encore jeune, mais pas de la radio. Il sera en ondes avec Jean-Sébastien et ses dindons de la farce le 31 décembre, de 17 h à 18 h. Son comparse Olivier Niquet a concocté Le bêtisier 2018, qu'on peut écouter le 31 décembre, de 16 h à 17 h.

Agrandir Jean-Sébastien Girard sera en ondes avec Jean-Sébastien et ses dindons de la farce, le 31 décembre, à ICI Radio-Canada Première. Photo Ninon Pednault, Archives La Presse

ICI MUSIQUE Les auditeurs du 100,7 FM ont rendez-vous aujourd'hui à 16 h 30 pour une émission d'une heure de Philippe Fehmiu en compagnie de Louis-José Houde. Le populaire humoriste dévoilera les chansons qui reflètent son quotidien. L'animateur d'ICI Musique sera aussi à la barre d'On se la joue avec Fehmiu, le 31 décembre, de 14 h à 15 h, pour un jeu-questionnaire avec Pénélope McQuade, Alex Perron, Émilie Bibeau et Yann Perreau. Toujours sur les ondes d'ICI Musique, le réalisateur Jean-Marc Vallée est l'invité de Musique plein écran le 28 décembre, de 20 h à 22 h. Le cinéaste dévoilera ses coups de coeur musicaux liés à des films et des séries télé. Avec Place à l'opéra, on pourra découvrir Hadrian, une oeuvre lyrique de Rufus Wainwright, créée par la Canadian Opera Company l'automne dernier (le 30 décembre, de 19 h à 23 h). Toujours fidèle au poste, Monique Giroux animera une émission spéciale C'est extra du 31 décembre, dès 21 h, pour entamer l'année au son des grands succès francophones des années 50 à 80. De son côté, François Lemay propose quatre portraits d'écrivains en mots et en musique : Michel Tremblay, Simone de Beauvoir, Ernest Hemingway et Margaret Atwood (du 2 au 5 janvier, à 22 h).

Agrandir Philippe Fehmiu sera à la barre d'On se la joue avec Fehmiu, le 31 décembre, pour un jeu-questionnaire avec Pénélope McQuade (à droite), Alex Perron, Émilie Bibeau et Yann Perreau, à ICI Musique. PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE

ROUGE Jean-François Baril est à la barre de Rouge le week-end les 29 et 30 décembre ainsi que les 5 et 6 janvier. Le sympathique animateur fera entendre aux auditeurs le meilleur choix musical du temps des Fêtes. De plus, sur les ondes de la même station, Patrick Langlois et Marie-Mai coanimeront Le décompte de l'année (les 29 décembre à 9 h, 30 décembre à 16 h et 31 décembre à 11 h). La veille du jour de l'An, dès 15 h, ce sera au tour de Pierre-Marc Babin d'interagir avec les auditeurs de Rouge pour animer « le plus gros party radio au Québec ! »

Agrandir Jean-François Baril est à la barre de Rouge le week-end les 29 et 30 décembre ainsi que les 5 et 6 janvier. Photo François Roy, archives La Presse

Agrandir Véronique Claveau animera le spécial temps des Fêtes de Bonjour Montréal à Rythme FM. PHOTO FOURNIE PAR LE SOLEIL