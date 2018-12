Le 98,5 FM domine, Rouge FM remonte

Rythme FM et ICI Première sont désormais ex aequo en deuxième place au classement avec 12,9 %, alors que Rouge FM remonte à la troisième place avec 9,7 % des parts de marché, soit 2,8 % de plus que l'année passée à pareille date.

Coup d'oeil en chiffres sur le paysage radiophonique de l'automne dernier.

Les parts de marché des stations de radio l'automne dernier

98,5 FM: 21,2 %

ICI Première: 12,9 %

Rythme FM: 12,9 %

Rouge FM: 9,7 %

CKOI: 8,4 %

Énergie: 6,2 %

ICI Musique: 1,9 %

Les émissions les plus écoutées à Montréal*

Émissions du matin

1. Puisqu'il faut se lever (98,5 FM): 80 420 AMM*

2. Gravel le matin (ICI Première): 40 640

3. Debout les comiques! (CKOI 96,9): 22 220

4. On est tous debout (Rouge FM): 21 430

5. Le boost! (Énergie 94,3): 20 900

Émissions de l'avant-midi

1. Isabelle (98,5 FM): 43 490

2. Rythme au travail (Rythme FM): 40 790

3. Rouge au travail (107,3 Rouge FM): 37 520

4. Médium large (ICI Première): 37 340

5. Les hits font le travail (CKOI 96,9): 29 020

Émissions du midi

1. Drainville PM (98,5 FM): 47 350

2. Midi info (ICI Première): 41 130

3. Mitsou et Jean-Philippe (Rythme FM): 38 360

4. Lunch 90-2000 (Rouge FM): 33 510

5. Les impossibles du midi (CKOI 96,9): 28 210

Émissions de l'après-midi

1. Rythme au travail (Rythme FM): 45 710

2. Rouge au travail (107,3 Rouge FM): 36 110

3. Les hits font le travail (CKOI 96,9): 30 800

4. Plus on est de fous, plus on lit! (ICI Première): 26 750

5. The Beat of Your Workday (The Beat): 16 690

Émissions du retour

1. Le Québec maintenant (98,5 FM): 45 440

2. Le 15-18 (ICI Première): 30 560

3. L'incroyable retour (Rythme FM): 26 970

4. Le clan MacLeod (CKOI 96,9): 26 290

5. Véronique et les fantastiques (Rouge FM): 25 200

Les 10 émissions les plus écoutées à Montréal*

1. Puisqu'il faut se lever (98,5 FM): 80 420

2. À la semaine prochaine (ICI Première): 62 800

3. Drainville PM (98,5 FM): 47 350

4. Rythme au travail (PM) (Rythme FM): 45 710

5. Le Québec maintenant (98,5 FM)): 45 440

6. Les week-ends à Mario (Rythme FM): 43 560

7. Isabelle (98,5 FM): 43 490

8. Midi info (ICI Première): 41 130

9. Rythme au travail (AM) (Rythme FM): 40 790

10. Gravel le matin (ICI Première): 40 640

* Auditoire moyen à la minute

Source: sondages Numeris, du 27 août au 25 novembre 2018