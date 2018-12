 Les journaux, source d'information privilégiée pour 7 % des Américains 

Agence France-Presse New York

Les journaux papier arrivent en dernière position, derrière les réseaux sociaux (10 %), la radio (14 %), les sites d'informations ou les applications (24 %) et la télévision (44 %).

Seuls 16 % des sondés indiquent lire «souvent» un journal imprimé, contre 27 % il y a cinq ans. Quelque 59 % des personnes interrogées ne lisent «presque jamais» ou «jamais» un journal.

Parmi les Américains qui préfèrent lire leurs informations plutôt que les écouter (radio) ou les regarder (télévision), le contraste est très marqué entre les 50 ans et plus, dont 32 % privilégient le journal, et les 18-49 ans, dont seulement 8 % en font leur première source (contre 76 % pour les informations en ligne).

L'enquête a été réalisée du 30 juillet au 12 août sur un échantillon de 4581 personnes.