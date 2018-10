Balados: parlons pot

La voix du bas

Un des membres d'Alaclair Ensemble, Ogden Ridjanovic, anime le balado La voix du bas, propulsé par Radio-Bas-Canada. Dans le premier épisode d'une heure et demie, il discute de la légalisation avec son coanimateur Sam et des experts en cannabis.

https://www.youtube.com/watch?v=NulIat05vaM

Petit guide de la légalisation du cannabis

Dans le balado Ça s'explique de Radio-Canada animé par Alexis De Lancer, l'épisode de 12 minutes Petit guide de la légalisation du cannabis explique entre autres quelles sont les règles dans les différentes provinces et municipalités.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/premiereplus/societe/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/episodes/418021/guide-legalisation-cannabis-information-canada

Getting Doug with High

Comme divertissement, le balado Getting Doug With High de l'acteur et défenseur des droits des consommateurs de marijuana Doug Benson est bien connu. On compte plus de 160 épisodes de cette émission dans laquelle le Californien reçoit des invités et consomme avec eux.

https://itunes.apple.com/us/podcast/getting-doug-with-high/id716402907?mt=2