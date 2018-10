L'ex-journaliste Marcel Adam s'est éteint

Au début de sa carrière, il s'est distingué grâce à sa couverture de l'actualité religieuse, signant des enquêtes notamment sur les finances du Vatican et l'organisation des campagnes de financement douteuses de certains diocèses et paroisses. Marcel Adam a publié deux ouvrages aux Éditions du Jour (Qu'est-ce que le concile ? en 1962 et La démocratie à Montréal en 1972) et remporté plusieurs prix de journalisme. M. Adam est mort entouré de sa famille. Ses proches ont indiqué à La Presse qu'il n'avait rien perdu de « sa passion pour l'actualité politique et sociale ». Il laisse dans le deuil sa femme, Marie-Claire Guèvremont, et ses enfants, Paul-Marcel et Marie-Ève Adam, en plus de nombreux proches et amis. Les funérailles auront lieu le 20 octobre prochain à 14 h, en l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, à Montréal.