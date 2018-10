Narnia sur Netflix

Le géant américain s'est entendu avec la succession de l'écrivain britannique pour développer des séries et des films autour de la série Le monde de Narnia, publiée une première fois dans les années 50.

Véritable succès d'édition, la série de sept tomes s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires et a été adaptée plusieurs fois pour le petit et le grand écran.

C'est Mark Gordon, producteur entre autres de The Walking Dead chez Entertainment One, qui supervisera le projet. Les deux fils adoptifs du créateur de Narnia seront également impliqués à titre de producteurs délégués. - Nathalie Collard