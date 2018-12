Christiane Vadnais: la passion avant la vocation

Plus jeune, Christiane Vadnais avait la vocation pour entrer en médecine. Mais c'est finalement sa passion pour la littérature qui l'a emporté. Il en est toutefois resté des traces dans son premier roman, le fascinant Faunes.

Christiane Vadnais n'est pas une inconnue dans le monde du livre. Elle a, entre autres, été coordonnatrice du festival Québec en toutes lettres jusqu'à l'ouverture de la Maison de la littérature. Emploi «passionnant, mais très prenant» qu'elle a décidé de quitter pour terminer sa maîtrise et, surtout, écrire un premier livre. Un choix déchirant, mais «j'ai décidé de laisser plus de place à l'écriture dans ma vie», explique celle qui fait de la pige comme travailleuse culturelle. «Ça prenait un certain courage, mais j'ai gagné mon pari», éclate-t-elle de rire.

