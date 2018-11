Alexie Morin: confessions d'une introvertie

Ouvrir son coeur. Dans le roman d'Alexie Morin, cette expression qui flirte avec le quétaine signifie tant une porte ouverte à tous les dangers qu'une prise de parole difficile à entendre. Qu'est-ce que la honte, le rejet, la peur, l'exclusion, l'intimidation, la différence, le TDAH? L'un des livres les plus sincères et les plus généreux de l'automne. Une offrande littéraire.

La narratrice d'Ouvrir son coeur est souvent antipathique, insupportable, parano, maladroite, colérique. Aussi bien le dire tout de suite, il se pourrait qu'elle éveille le côté intimidateur qui dort chez certains lecteurs. On a parfois envie, devant le récit de ses souffrances d'enfant et d'ado, de lui lancer: «Reviens-en, c'est du passé.»

Sauf que voilà, justement, il arrive qu'on n'en revienne pas. Parce que c'est ce qui nous a construits et que ça fait encore mal. Parce qu'on se demande si les choses auraient pu être différentes. Ce qu'on aurait pu faire. Ce qui n'allait pas chez nous.

«Ouvrir son coeur n'est pas censé être un acte public. Si l'on considère les émotions comme un domaine féminin, si, aux femmes, on prête volontiers ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, on ne veut pas en entendre parler, de ce qu'elles ressentent. Le travail émotionnel qui leur est imparti, c'est un travail de régulation, de contrôle. Ce contrôle m'a toujours manqué.»

Devant son verre de vermouth au café-bar Le Darling où nous la rencontrons, les doigts d'Alexie Morin pianotent nerveusement sur la table et ils ne se calmeront jamais pendant toute l'entrevue. Elle est éditrice au Quartanier, où on lui doit notamment la découverte de Stéfanie Clermont et son roman Le jeu de la musique. Ouvrir son coeur est son troisième livre, après le recueil de poésie Chien de fusil et le court roman Royauté en 2013. Pendant huit ans, elle a écrit ses souvenirs, ne sachant pas trop ce qu'elle allait en faire, «de la manière la plus simple et la plus limpide possible, dans une perspective de sincérité totale, selon moi», dit-elle.

C'est une lectrice des grands noms de la non-fiction et du récit de soi, les Annie Ernaux, Joan Didion, les mémoires de Simone de Beauvoir et, tout récemment, Emmanuel Carrère, dont le livre D'autres vies que la mienne repose à côté d'elle. Qu'est-ce qu'elle aime dans ce genre, puisqu'elle vient de s'y aventurer? «On dirait que plus j'en lis, moins je le sais, répond-elle. Mais je sais une chose: ce qui ne marche pas, c'est d'essayer de faire ça sans jouer la game à 100 %. C'est vraiment un genre qui interdit totalement la complaisance.»

De la complaisance, il n'y en a pas dans son roman. La narratrice se donne rarement le beau rôle dans ses mémoires, jusque dans l'acte d'écrire lui-même. «J'aurais peut-être dû me taire plutôt que d'écrire ce livre plaignard, ce livre indécent, ce livre qui déforme la réalité», lit-on. Mais ce sur quoi elle s'est engagée, son pacte de vérité, ne cherche pas la gloriole. «L'absurdité et l'horreur de notre monde, je ne la montrerai pas, car nous la connaissons tous. Mais nous sommes moins disposés à croire en notre propre ineptie.»

Le cercle vicieux

Alexie Morin a grandi dans l'une de ces petites villes où il ne fait pas bon d'être différent, quand tout le monde semble pareil. Elle raconte une enfance marquée par le rejet, l'intimidation, une relation passionnelle avec une amie qui est gênée d'être vue avec elle, un strabisme sévère qu'elle croit être à l'origine de tous ses malheurs, puis ce refuge dans la lecture, le dessin et la marginalité affichée comme un bouclier, tout en ayant ce sentiment d'infériorité propre aux milieux humbles - on n'est pas loin des angoisses des transfuges sociaux évoquées par Ernaux.

Il y a peu de souvenirs heureux. «Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'ils sont pas mal moins prégnants. J'ai l'impression que ça vient du fait que la prégnance est une trace émotionnelle, donc, probablement que lorsque j'étais heureuse, j'étais moins heureuse que je n'étais triste quand j'étais triste.»

C'est très loin dans sa vie, et dans le livre, qu'elle recevra le diagnostic de TDAH. Sans cet oeil «croche», sans ce trouble psychologique, sans cette impression de retard insurmontable face à ses aspirations, aurait-elle été plus heureuse?