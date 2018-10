Hélène Dorion: nature humaine

L'amour est aussi un thème omniprésent dans votre travail, mais sans être central.

L'amour est dans tout. Dans l'amitié, le rapport à la nature, les parents, la famille... Ma fondation d'être au monde, c'est le lien. Comment je me lie aux autres. Ce lien passe par soi, l'autre, la connaissance, le désir de connaître. Dans L'étreinte des vents, je parle de rupture amoureuse, mais le chapitre sur l'amitié est tout aussi important. Plus on vieillit, plus ça prend de l'importance, alors que jeune, on investit tout dans l'amour. Le lien à soi est important aussi. Le lien que j'entretiens avec moi-même est de plus en plus riche, vrai et intime. Il me semble que je n'écris que sur l'amour. Dans Recommencements, j'écris sur les failles et les doutes. C'est la question: comment faire pour apprendre à mieux aimer?

Ce n'est pas une recette, mais plutôt une quête sans fin?

Je ne fais pas de psychologie. Je ne donne pas de leçon ni d'impératif. Je ne le sais pas. Je ne peux même pas faire semblant de le savoir, je cherche. J'espère que le lecteur peut embarquer dans la même quête parce qu'il ne le sait pas. Je trouve que c'est la plus belle phrase: «Je ne sais pas.» Tout se transforme. L'amour, par exemple, ne meurt pas, il s'agrandit. Quand l'expérience est terminée entre deux personnes, il reste l'amour. On est encore capable d'aimer.

Hélène Dorion donnera deux causeries, le 17 octobre, à 18 h, à la Librairie du Square (1061, avenue Bernard) à Montréal et le 25 octobre, à 18 h, à la Librairie Pantoute à Québec.

