Nadine Bismuth: cuisiner le couple à petit feu

Les enfants changent tout

Dans cette histoire, nous suivons en alternance Magalie, une designer de cuisines dont la mère veuve est tombée amoureuse du père de Guillaume, un policier. Magalie a découvert qu'elle était trompée par son conjoint, mais n'ose pas l'affronter de peur de détruire sa famille, plus que son couple. Complètement dans le déni, elle lui trouve des excuses (et se trouve un amant, pour compenser). Guillaume, lui, est séparé et doit s'organiser avec une ex control freak dont les exigences l'empêchent de vendre sa maison en banlieue et de se rapprocher de son travail. Il est complètement séduit par Magalie, assez pour allonger 30 000 $ et lui faire rénover sa cuisine.

Malgré une bonne dose de cet humour noir qui fait la marque de l'auteure, une troublante mélancolie traverse Un lien familial. Ce qui change tout par rapport à ses livres précédents, selon Nadine Bismuth, ce sont les enfants. «Avant, c'était des relations impossibles, mais c'est comme s'il n'y avait pas de conséquences autres que de passer au travers. Les enfants, ça vient cristalliser quelque chose dans ta vie. C'est un reality check. Il faut que tout soit parfait, même si ça ne l'est pas pour toi.»

«Les enfants font en sorte que les personnages n'ont plus la liberté qu'ils avaient avant, leurs échecs et leurs gestes ne peuvent plus être considérés de manière légère. Plus rien n'est léger.»

Un lien familial est un peu un tournant dans sa vie de romancière. «C'est un roman qui, émotivement, est vraiment proche de moi. Scrapbook avait un côté comédie romantique à la fin et je ne voulais pas ça pour celui-ci. C'est un roman important pour moi parce qu'il me semble qu'il fait la synthèse de plein d'affaires, en lien avec ce que j'ai fait avant aussi. La fille qui ouvre le roman par un ultimatum en courriel me semble s'être échappée d'Êtes-vous mariée à un psychopathe?...»

Grande fan de Jonathan Franzen et des grands romans comme Anna Karénine de Tolstoï ou Chez les heureux du monde d'Edith Wharton - «des romans où la femme est un peu déshonorée», dit-elle -, des séries comme Big Little Lies de Jean-Marc Vallée et des romans dans la veine du dark domestic où le danger vient de l'intimité, Nadine Bismuth connaît sa famille littéraire et le territoire qu'elle défriche. «On est dans une ère des apparences, de l'image, et moi, j'aime montrer ce qui se passe de caustique et d'aliénant dans l'intimité. J'aime faire ça à travers le relationnel. Bref, j'aime l'idée du roman de moeurs.»

Un lien familial. Nadine Bismuth. Boréal. 318 pages.