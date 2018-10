Livres sur la mort: qui veut vivre pour toujours?

Alors que le Salon de la mort se tiendra les 3 et 4 novembre au Palais des congrès à Montréal, nous vous signalons deux parutions liées à ce thème que la plupart trouvent morbide, et qui pourtant touche tout le monde.

D'abord, Après... Quand l'au-delà nous fait signe, du journaliste français Stéphane Allix, animateur de l'émission Enquêtes extraordinaires sur M6, qui a recueilli des centaines de témoignages de gens endeuillés affirmant avoir reçu des signes et des messages de proches disparus.

Selon Allix, la multitude d'expériences similaires, chez des gens sains d'esprit, mérite qu'on s'y intéresse autrement que sous l'angle des hallucinations. À noter que l'auteur sera au prochain Salon du livre de Montréal pour discuter de ce livre.

Plus exhaustif est Le livre de l'immortalité du journaliste montréalais Adam Leith Gollner, qui vient tout juste d'être traduit de l'anglais, aux éditions Marchand de feuilles.

Paru en 2013, cet essai imposant se penche sur «la vie éternelle vue par la science, la religion et la magie», sur cette obsession humaine de trouver la fontaine de Jouvence, des plus vieilles tentatives et concoctions jusqu'aux développements actuels, avec certains chercheurs qui estiment que la vieillesse peut se «guérir», comme une maladie, et qu'avec les avancées de la science et de la technique, l'éternité est presque à notre portée.

On se pose aussi la question sur ce que cela implique, sur une Terre surpeuplée et menacée par l'épuisement des ressources...

_____________________________________________________________________

Après... Quand l'au-delà nous fait signe. Stéphane Allix. Albin Michel. 300 pages.

Le livre de l'immortalité. Adam Leith Gollner. Marchand de feuilles. 514 pages.