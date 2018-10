L'environnement expliqué: cinq best-sellers à lire

Le génie des oiseaux de Jennifer Ackerman

Le nombre d'insultes utilisant les oiseaux - comme dans «cervelle d'oiseau», «quelle dinde!» ou «tête de linotte» - révèle à quel point on méprise leur intelligence, qui est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Oui, même ce moineau urbain envahissant qui vient quêter du pain sur votre balcon et qui est un as de l'adaptation. Ackerman sait transmettre, de façon très personnelle, sa passion et son admiration pour ces peuples ailés, ayant parfois des comportements qui ressemblent beaucoup aux nôtres.

La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka

Résistant à l'agriculture industrielle et aux méthodes empruntées aux Occidentaux, Fukuoka a prôné un retour à l'agriculture sauvage, qui aurait autant de succès dans ses résultats, mais sans les impacts d'une trop grande exploitation peu respectueuse de la nature, qui épuise les sols. Ce classique publié en 1975 parle non seulement d'agriculture, mais aussi de spiritualité, dans la veine taoïste et bouddhiste.

Printemps silencieux de Rachel Carson

Un autre classique, publié en 1962, dont on dit souvent qu'il a lancé sérieusement le mouvement écologiste en Amérique. Ce livre a carrément changé des choses, puisque son succès a mené à l'interdiction de pesticides comme le DTT. Carson liait leur utilisation à une mortalité accrue chez les oiseaux - d'où le titre d'un printemps silencieux sans chants d'oiseaux -, et on peut facilement faire le lien aussi avec les humains. Ce livre fondateur a été réédité avec une préface d'Al Gore.