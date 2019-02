Lamia: les mystères d'Eulalia ***

Barcelone, 1943. Eulalia Pilar, enceinte de plusieurs mois, travaille comme scénariste sur l'une des émissions de radio les plus écoutées d'Espagne: El Consultario.

Une (fausse) docteure y offre ses bons conseils aux femmes qui écrivent chaque jour pour confier problèmes conjugaux ou familiaux, étouffées qu'elles sont par les politiques régressives de Franco.

L'Église, qui tire les ficelles de l'émission, peut ainsi veiller au grain et remettre (toutes) les femmes sur le droit chemin. Propagande déguisée sous le couvert d'une tribune radiodiffusée?

Certes, mais Eulalia a ses propres problèmes à régler: son mari a disparu et le détective qu'elle a engagé pour le retrouver fait chou blanc. Pire, un assassin hante la ville, laissant derrière lui des messages écrits en lettres de sang... Et si le mystère entourant Eulalia était plus épais qu'il n'y paraissait?

Avec Lamia, une bande dessinée sombre aux accents féministes, Rayco Pulido a remporté en 2017 le Premio Nacional del Comic, qui couronne la meilleure bande dessinée d'Espagne, en plus de recevoir, la même année, le Prix de la critique comme meilleur scénariste espagnol. Une voix forte qu'on suivra avec intérêt.

* * *

Lamia. Rayco Pulido. Rackham Éditions. 88 pages.