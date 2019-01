Marguerite Yourcenar: Portrait intime: Yourcenar, citoyenne du monde ****

Richement illustré de photos et d'archives, préfacé par Amélie Nothomb, ce portrait intime retrace le parcours hors du commun d'une fillette née De Crayencour, profondément aimée par un père aristocrate qui, ruiné par ses excès, lui aura transmis le plus bel héritage: le goût de la liberté, du voyage et de la culture.

On y découvre la genèse de ses oeuvres phares (Mémoires d'Hadrien, L'oeuvre au noir, etc.), ses amours jusqu'à la rencontre déterminante de Grace Frick, avec qui elle vivra tout le reste de sa vie et émigrera aux États-Unis.

Même si elle provenait au départ d'un milieu privilégié, Marguerite Yourcenar a opté pour un mode de vie simple, avec peu d'attaches matérielles, et était écologiste et végétarienne avant l'heure.

On trouve même à la fin quelques recettes de celle qui comparait l'écriture à la fabrication du pain. C'est aussi, au fond, le portrait d'un des grands esprits du XXe siècle cosmopolite, à la fois spirituel et charnel.

Marguerite Yourcenar: Portrait intime. Achmy Halley. Flammarion. 207 pages.