Foudroyée: un roman à suspense finement tissé ****

La qualité des romans canadiens-anglais qui pleuvent sur nous depuis quelques années, grâce à un programme fédéral de traduction, est tout simplement foudroyante. Dans la récolte de cette année, le roman Foudroyée (Be Ready for the Lightning) de Grace O'Connell, traduit par Fanny Britt, mérite une mention d'honneur.

Le deuxième roman de Grace O'Connell, Foudroyée, mais son premier traduit en français, possède de grandes qualités d'écriture. Il faut saluer la traduction respectueuse de Fanny Britt, tant dans la forme que le contenu.

À partir d'une prise d'otages dans un bus à New York, le récit procède par flash-back pour raconter la vie de Veda, jeune femme originaire de Vancouver qui a fui sa famille et surtout son frère Conrad, violent et instable.

Veda n'est pas un ange, elle non plus. Elle semble attirer, voire susciter, les drames. Cette mère Teresa en quête d'âmes à sauver trouve son profit dans le malheur des autres en quelque sorte. Sa métamorphose, ou son passage de chenille à papillon, pour être plus clair, est au centre du roman.

Foudroyée est un suspense bien mené, mais qui ne serait rien sans la finesse psychologique de la romancière. Sans sa capacité de décrire succinctement et efficacement les troubles intérieurs de la protagoniste comme les faits et gestes des personnages secondaires.

C'est d'autant plus important que notre perception des acteurs du récit est amenée à se modifier au fil des pages. Grace O'Connell peut ainsi aborder des thèmes comme le passage à l'âge adulte, la colère, l'amour, la violence et la névrose tout en nous gardant sur le bout de notre siège.

Cette réussite nous donne à penser qu'il serait intéressant de retrouver dans la langue de Molière le premier roman de cette romancière douée, Magnified World, qui touche des questions aussi graves que le suicide, le deuil et la résilience.

Foudroyée. Grace O'Connell. Traduction de Fanny Britt. Boréal.