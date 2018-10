Nos racines psychédéliques: cadeau psychédélique, Man! ****1/2

Dirigé par Marc-André Brouillard, en collaboration avec l'équipe de Mainmise, visuellement et graphiquement impeccable, ce livre va à l'essentiel de l'esprit de cette revue, qui célébrait l'ouverture de l'esprit par les drogues et l'art, le sexe libre et l'orgasme, les communes et la nature, le végétarisme et l'écologie, la langue débridée et phonétique du Kébek, et, plus généralement, l'idée d'un monde meilleur, malgré ses dérapages.

Le néolibéralisme a rangé cette période comme appartenant à une bande de naïfs et d'illuminés, mais force est de constater aujourd'hui, devant les menaces écologiques et politiques, qu'il y a beaucoup de choses à récupérer de l'époque Mainmise.

* * * * 1/2

Nos racines psychédéliques. Marc-André Brouillard et l'équipe de Mainmise. Guy Saint-Jean Éditeur. 255 pages.