Un monde à portée de main: petite déception ***

Ce récit tournant autour d'une jeune femme, Paula, devenue peintre spécialisée en trompe-l'oeil - faux marbre, patine, décor de cinéma -, de sa formation dans une école spécialisée jusqu'à son entrée dans la mythique Cinecittà, est loin de susciter la même adhésion.

Bien sûr, il y a encore des moments de bravoure incroyables, des descriptions qui laissent sans voix, des émotions qui émergent d'un seul coup au détour d'une scène.

Mais l'ensemble manque de corps, le trio officiel de personnages n'existe pas vraiment et, surtout, la dernière partie, lorsque Paula intègre une équipe engagée pour reproduire les dessins des grottes de Lascaux, est d'une longueur indescriptible.

Bref, les fans peuvent passer leur tour et attendre le prochain, et on suggère à tous les autres de lire Réparer les vivants au plus vite pour découvrir l'immense talent de l'auteure française.

Un monde à portée de main. Maylis de Kerangal. Verticales.